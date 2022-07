Dida non rinnova col Milan, notizia dell’ultima ora, pronto il contratto per il sostituto: ecco chi è.

Come riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com su Twitter, Dida, storico portiere del Milan, non rinnoverà con i rossoneri per motivi personali.

Il campione del mondo del 2002, vincitore anche di due Champions League nel 2002-2003 e nel 2006-2007, tornerà in Brasile.

Al suo posto, come riportato dal giornalista, arriverà Flavio Roma.

Dida non rinnova sostituto

Quest’ultimo è un ex calciatore e portiere del Milan con cui ha collezionato solo una presenza senza subire goal.

L’ex portiere ricoprirà il ruolo di preparatore tecnico dei portieri per il Milan.

Il portiere brasiliano Dida era riuscito in questi anni a far migliorare portieri come Gianluigi Donnarumma e Mike Maignan, giocatore a cui si deve attribuire parte del merito dello Scudetto vinto quest’anno.

Non sono state precisate ancora le motivazioni dell’addio di Dida al Milan e ci si augura che possa tornare presto a far migliorare portieri sempre più forti che possano riportare il Milan in alto in Europa.

Giacomo Pio Impastato