Provocazione Boniek: “Ora sono allo stesso livello del Milan!”

L’arrivo di Paulo Dybala a Roma – sponda giallorossa – ha destabilizzato l’ambiente in Serie A, portando la Roma a candidarsi per un posto in Champions e a giocarsi le proprie chance per lo Scudetto in vista della prossima stagione.

Intervistato in esclusiva dai microfoni del Corriere dello Sport, anche Zibi Boniek ha voluto dire la sua riguardo l’affare Dybala–Roma, azzardando un paragone con il livello attuale della rosa del Milan.

Boniek Dybala Roma

Secondo l’ex attaccante giallorosso, infatti, al momento le situazioni di entrambi le rose sono alla pari e l’arrivo di Dybala potrebbe portare quel qualcosa in più ai giallorossi per stabilizzarsi sul livello delle big italiane.

LE PAROLE

“La Roma era già una delle squadre migliori in Italia. Secondo me è nel club delle cinque, con Milan, Inter, Juventus e Napoli. In teoria manca ancora un centrocampista, ma una squadra si costruisce, non si raccatta in giro a forza di acquisti. Io penso che nella rosa ci siano già gli elementi per fare bene, al momento con l’acquisto di Dybala il livello della rosa è alla pari con quello del Milan“.