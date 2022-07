Indiscrezione dalla Spagna, è un obiettivo del Milan: presentata già l’offerta!

Nabil Fekir è finito nella lista di Maldini e Massara per questa finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato da AS, il Milan non solo avrebbe fatto qualche sondaggio per il calciatore, ma avrebbe anche presentato al Real Betis un’offerta ufficiale.

Le cifre dell’affare si aggirano intorno ai 20 milioni, 15 di parte fissa e 5 di bonus. La risposta del Real Betis però è stata piuttosto chiara.

Fekir Betis Milan

Per poter trattare servirà molto di più. Il club spagnolo ha fatto intendere di chiedere almeno 35/40 milioni per Fekir, stessa cifra per cui il Milan sta chiudendo l’operazione De Ketelaere.

Al momento dunque solo un secco no. La richiesta è elevata, dal momento che il Real Betis ha l’esigenza di fare cassa per rientrare nelle regole economiche imposte in Liga.

Nonostante un interesse concreto di Maldini e Massara, la pista Fekir è senza dubbio una delle più complicate.

Nell’ultima stagione, il trequartista francese ha collezionato ben 47 presenze in stagione, condite da 10 gol e 10 assist.