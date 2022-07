Sei qui: Home » News » Calciomercato Milan, futuro di Leao in bilico: un top club europeo ci prova!

Nonostante i rinnovi contrattuali di Maldini e Massara, il calciomercato del Milan continua ad essere in fase di stallo, soprattutto per quanto riguarda i colpi in entrata.

Nei giorni scorsi sono entrate nel vivo le trattative per Charles De Ketaelere e Hakim Ziyech, ma la strada è stata appena tracciata e ci vorrà tempo per portare a termine entrambi gli affari.

Nel frattempo, però, la società rossonera dovrà cercare di blindare i pilastri della scorsa stagione già presenti in rosa resistendo alle avance dei top club europei.

Leao Milan Chelsea

In tal senso parliamo soprattutto del futuro di Rafael Leao, ancora incerto di rimanere al Milan – non si è ancora trattato il suo rinnovo – e con tante proposte dall’estero sul tavolo.

Una di queste, secondo quanto riportato da The Guardian, è quella del Chelsea di Thomas Tuchel che, nonostante il recente acquisto di Sterling, avrebbe esplicitamente richiesto un altro esterno d’attacco per rinforzare la rosa a sua disposizione.

La priorità dei Blues resta Raphinha – ad oggi vicinissimo al Barcellona – mentre l’esterno portoghese rossonero e Serge Gnabry rappresenterebbero le alternative di lusso.