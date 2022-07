Leao, questione rinnovo: c’è un nodo da risolvere

Rafael Leao è stato il trascinatore del Milan 2021/2022 nella lotta scudetto che ha visto la squadra rossonera trionfare.

Il giocatore portoghese ha il contratto in scadenza nel 2024 e il Milan, considerando le belle prestazioni del giocatore, dovrà sicuramente accontentarlo sul lato economico.

Ma non c’entra solo il campo nella trattativa del rinnovo.

Infatti, come riportato da Tuttosport, nell’edizione odierna, la trattativa ha subito una frenata a causa della questione legale tra il giocatore e il suo ex club lo Sporting Lisbona.

Nel 2018 infatti Rafael Leao era passato dalla squadra portoghese al Lille senza che il suo club ricevesse neanche un euro, infatti vi era stata una rescissione unilaterale del contratto da parte dell’attaccante dopo un’aggressione subita da parte degli ultras.

Per tale motivo il giocatore deve pagare 19 milioni di euro di multa alla sua ex squadra.

Leao rinnovo nodo

Jorge Mendes, agente di Leao, sembra essersi proposto per pagare lui la multa per il suo assistito.

Ovviamente lo scopo di Mendes è anche quello di rientrare dalla spesa attraverso le commissioni sui contratti dei propri assistiti.

Le richieste di Leao allora si sono alzate a 7 milioni annui.

Cifra elevata, considerando il limite agli ingaggi che è fissato a 4,5 milioni.

Leao però non è un giocatore qualsiasi e il Milan lo sa bene.

In caso di mancato accordo è molto probabile che il Milan metta in vendita il giocatore tra un anno, per non perderlo a 0.

Giacomo Pio Impastato