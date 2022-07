Mercato Milan, il Brugge fissa una deadline per De Ketelare: la situazione

Questione di giorni, al massimo cinque. Entro domenica verrà deciso il futuro di Charles De Ketelaere, grande obiettivo di mercato estivo del Milan. L’incontro avvenuto in Svizzera a Lugano, è servito per avvicinare le parti, ma l’accordo ancora non c’è. Ballano pochi milioni, i 32 milioni di parte fissa, più una percentuale sulla futura rivendita del talento belga offerti da Maldini e Massara, i 35 di parte fissa richiesti dal Bruges. Entro il 31 luglio il Milan chiuderà De Ketelaere o virerà su un altro obiettivo (Ziyech su tutti).

Calciomercato Milan De Ketelaere

Il diretto interessato spinge per il Milan e aspetta una chiamata dai suoi agenti. Sabato si è allenato a parte, mentre domenica era sugli spalti del Jan-Breydel-Stadion per assistere al successo dei compagni contro il Gent, nella Supercoppa di Belgio. Oggi tornerà ad allenarsi, ma non lo farà con il resto del gruppo, che deve preparare l’esordio in campionato contro l’Eupen in programma domenica alle 16. De Ketelaere non vuole prendersi rischi, con la testa si sente già lontano dal Bruges. A riportarlo è Calciomercato.com.