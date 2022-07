Maldini alza l’offerta per De Ketelaere, ultimatum al Brugge: la cifra

The Never Ending Story. Quella sulla trattativa per Charles De Ketelaere, tra Milan e Club Brugge, sembra davvero essere una storia infinita. Il Milan è sul giocatore da quasi due mesi, dopo diverse offerte e un blitz in Belgio ora non può più aspettare.

L’ultima amichevole contro gli ungheresi dello ZTE, persa per 3 a 2, ha messo più che mai in evidenza il bisogno dei rossoneri di trovare un nuovo trequartista. Maldini e Massara lo sanno bene e, per questo motivo, non hanno nessuna intenzione di farsi scappare il gioiello belga.

Come riportato in prima pagina dalla Gazzetta dello Sport, per convincere il Brugge sarebbe infatti pronta un’ultima, nuova offerta per avvicinarsi ai 35 milioni di euro richiesti, e a quei 37 milioni offerti dal Leeds.

De Ketelaere ultima offerta

Le prossime 24-48 ore dovrebbero essere quelle decisive, ma come già visto più volte, in questa trattativa può succedere di tutto. Il giovane, nel frattempo, continua a sperare di poter abbracciare al più presto il Diavolo, e la madre è volata a Milano per cercare casa al figlio.

Se le parti non dovessero trovare un accordo, il Milan virerà dunque su altri obiettivi. Piani B di lusso, o forse Z – con Ziyech, Zaniolo e Zielinski.

Thomas Raiteri