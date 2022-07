Sei qui: Home » News » Milan, De Ketelaere non si sblocca: torna di moda l’attaccante di Serie A

Il Milan continua la sua ricerca di un giocatore d’attacco. Le difficoltà nell’arrivare a Charles De Ketelaere per via del tira e molla continuo con il Club Bruges infatti, stanno portando il diavolo a sondare altre piste. Oltre a quella che porta ad Hakim Zyech del Chelsea, nelle ultime ore sta tornando in voga un vecchio pallino della dirigenza rossonera.

Si tratta di Domenico Berardi, capitano e stella del Sassuolo di Alessio Dionisi. L’esterno della Nazionale è da tempo nel mirino del Milan e ha chiuso l’ennesima grande stagione della carriera, condita da 15 gol e 13 assist in campionato. Berardi ha dimostrato nelle ultime annate di essere pronto per il grande salto, ma la richiesta economica del presidente Carnevali ha fin qui bloccato a più riprese una sua possibile partenza.

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport però, Maldini tiene viva la pista che porta al giocatore classe ’94 come terza alternativa per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. E a fine mercato si sa, i prezzi sono più trattabili, soprattutto se si riesce a fare leva sulla volontà del giocatore.