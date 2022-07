Sei qui: Home » Copertina » Milan, entra nel vivo la trattativa per Renato Sanches: cosa manca per la chiusura

Intervenuto in diretta dagli studi di Sky Sport, Luca Marchetti ha fatto il punto sulle trattative per Renato Sanches e Charles De Ketelaere. Queste le parole dell’esperto di mercato:

“Il Milan ha deciso di puntare con decisione su Charles De Ketelaere. Anche il calciatore non ha avuto dubbi e ha sposato da subito la causa rossonera. In questo momento l’accordo con il classe 2001 è stato trovato, manca quello con il Club Brugge. Vedremo se, come ci aspettiamo, il Milan deciderà di alzare l’offerta.

Calciomercato Milan, Renato Sanches, PSG

Per Renato Sanches, invece, c’è il problema opposto. Il Milan ha un accordo con il Lille ma non con il giocatore, mentre il PSG, paradossalmente, in questo momento non ha l’accordo con il Lille. La differenza potrebbe farla Campos, che è stato quello che l’ha portato a Lille e l’ha fatto ritornare ad essere un giocatore determinante. Il suo rapporto con Sanches è molto stretto. Di sicuro i rossoneri, in questo momento, non hanno fretta”.