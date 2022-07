Florenzi l’ha detto sul Milan: “Vogliamo farlo quest’anno”

Dopo la vittoria dello scudetto il Milan si prepara al meglio per affrontare la prossima stagione e soprattutto per cercare di non deludere le aspettative dei suoi tifosi.

In merito a questo, Alessandro Florenzi, terzino rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

Sulla nuova stagione:

«Tante squadre si sono rinforzate. Noi l’anno scorso abbiamo vinto con merito, vogliamo ribadirlo anche quest’anno. Non sarà facile, tutti daranno il massimo per battere i campioni d’Italia ma noi vogliamo ripeterci e conquistare la seconda stella. Dobbiamo lavorare e pensare partita dopo partita senza fare troppi proclami. Pensiamo all’Udinese e poi ad una partita alla volta. Dobbiamo difendere quello che abbiamo vinto sul campo l’anno scorso».

Sullo scudetto:

«C’era un grande spirito di squadra, tutti spingevamo dalla stessa parte. Potevamo non essere i più forti sulla carta, ma non sempre vincono i più forti. Ci sono piccole cose che danno grandi risultati. Anche nei momenti difficili abbiamo fatto gruppo e abbiamo superato le avversità».

Milan Florenzi Dichiarazioni

Sugli obiettivi per la nuova stagione:

«In campionato vogliamo ripeterci e conquistare la seconda stella, è il nostro grande obiettivo. Non sarà facile, ma è il nostro obiettivo. In Champions dobbiamo migliorare quello che abbiamo fatto l’anno scorso, in tanti non avevano esperienza in questa competizione, ma le partite dell’anno scorso ci hanno insegnato tanto. Dobbiamo cercare di fare meglio in Champions».

Sull’addio alla Roma:

«Sono cambiato tanto perché quando ho lasciato Roma per altre città non era per volontà mia. Però devo dire una cosa: in questi anni ho visto tanti paesi e città. Mi sono acculturato tanto. Ho vissuto cose che non pensavo di vivere. All’inizio della mia carriera era quello di fare tutta la carriera nella Roma, questo non è stato possibile, ma ho avuto la possibilità di crescere a livello di vita».

Su Milano:

«Sono stato bene. Sono stato accolto molto bene dalla città. Va tutto alla grande».

Tatiana Digirolamo