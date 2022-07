Milan, il punto sulle amichevoli: cosa c’è da migliorare?

Nelle amichevoli pre-campionato gli allenatori possono testare nuovi schemi e la forma fisica dei nuovi arrivati in rosa. Da esse, infatti, spesso si sono fatti notare alcuni giocatori che hanno preso sin da subito il cuore dei tifosi. Il caso più recente al Milan è sicuramente quello di Theo Hernandez.

Da tempo i rossoneri cercavano un terzino forte e le sgroppate del trenino francese sulla fascia sinistra, gli hanno concesso la titolarità appena ristabilito dall’infortunio alla caviglia. Quest’anno, invece, c’è aria di un Milan quasi uguale, con davvero pochi cambiamenti.

Amichevoli Milan

Il 3-0 contro il Lemine Almenno è stato il primo test dei rossoneri. Mentre l’Atalanta ha fatto 15-0, la Lazio 21-0 e così via, il Milan si è limitato ad una vittoria che, se consideriamo l’abisso con gli avversari, è una vittoria “di misura.”

Successivamente le amichevoli in cui l’asticella si è decisamente alzata: 2-1 al Colonia, con un Giroud scatenato e un’ottima gara dei rossoneri. Il clamoroso tonfo per 3-2 contro lo ZTE, che ha visto un Milan parecchio in affanno con titolari e riserve che hanno sbagliato anche le cose più semplici. Nella vittoria di ieri per 0-5 contro il Wolfsberger, sono emersi anche diversi punti di forza dei rossoneri.

In porta, di sicuro, Antonio Mirante si è messo in luce di più rispetto a Ciprian Tatarusanu e non è da escludere un cambio di gerarchie. Per quanto concerne la difesa, Matteo Gabbia e Fodé Ballo-Touré hanno alternato sprazzi di bel gioco ad errori abbastanza gravi, sono ruoli che vanno indubbiamente ricoperti con nuovi innesti. In centrocampo la rivelazione Yacine Adli potrebbe cambiare i piani del mercato di Paolo Maldini, che sicuramente chiuderà un centrocampista a priori. Il punto in attacco: mancano i gol, solito problema del Milan.

I rossoneri scenderanno in campo contro il Marsiglia questa domenica e successivamente il 6 agosto contro il Vicenza. Entrambe le gare saranno visibili su Sportitalia.

Vittorio Assenza