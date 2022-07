Milan, si accende la questione Bakayoko: la volontà del centrocampista

Nella giornata di oggi Tiemoue Bakayoko si è recato a Casa Milan per discutere della propria situazione. Il centrocampista francese è in prestito biennale dal Chelsea, che lo ha accasato la scorsa stagione al Milan, dove aveva già giocato.

Bakoyoko però, non ha vissuto la sua miglior stagione, soprattutto a livello di presenze, dato il pochissimo spazio trovato. In più, alcuni infortuni non hanno permesso una resa duratura delle sue prestazioni.

Bakayoko Milan Volontà

Sebbene non sembri rientrare nei piani della società rossonera, che vorrebbe anche interrompere il prestito con 12 mesi di anticipo, l’ex Napoli vorrebbe restare a Milano.

Il Marsiglia, squadra che si era avvicinata prepotentemente al giocatore, non sembra aver trovato l’accordo giusto. Il giocatore e la società non sono riusciti a trovare un punto d’incontro, forse anche a causa della volontà del giocatore di rimanere al Milan.

Di conseguenze, il centrocampista avrebbe l’intenzione di giocarsi le sue carte nella squadra allenata da Stefano Pioli. Nelle prossime ore, comunque, potrebbero emergere della novità. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

Alessio Dambra