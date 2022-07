Calciomercato Milan, dopo De Ketelaere assalto al difensore: la situazione

Dopo mesi di trattative è fatta per De Ketelaere al Milan. Il Club Brugge è stato un osso duro per i rossoneri, ma l’accordo è andato a buon fine. Questa operazione ha tenuto il mercato bloccato del Milan, con Paolo Maldini che si è concentrato sul belga non chiudendo altri giocatori.

I rossoneri, infatti, si sono già fatti scappare Sven Botman e Paulo Dybala, la sensazione è che Renato Sanches sarà il terzo di questa lista, con il centrocampista portoghese che vuole solo il Paris Saint-Germain. Adesso che l’affare De Ketelaere è chiuso, il mercato del Milan è pronto ad infiammarsi.

Tanganga Milan Tottenham

Dopo aver sistemato la situazione trequartista, Paolo Maldini e Ricky Massara si fionderanno sul difensore centrale. Il primo obiettivo del Milan è Japhet Tanganga, come riportato dalla prima pagina odierna del Corriere dello Sport. Il piano B è, invece, Evan Ndicka.

Nonostante i rossoneri potrebbero chiudere un vero affare con Hakim Ziyech, ad un prezzo quasi stracciato, il marocchino rimane un nome da riprendere probabilmente a fine mercato. L’ex Ajax è valutato circa 10 milioni di euro dal Chelsea e la sua richiesta è chiara: vuole vestire la maglia del Milan.

Vittorio Assenza