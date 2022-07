Calciomercato Milan, non solo Ziyech: è caccia al doppio colpo sulla trequarti!

Oggi parte il raduno per i rossoneri campioni d’Italia. Tanti, ovviamente, arriveranno nei prossimi giorni a causa degli impegni con le nazionali che sono terminati a metà giugno. Intanto, però, la tanto attesa firma per Maldini e Massara è arrivata e, dato che il campionato si sta avvicinando, servono diversi rinforzi. Ad oggi i rossoneri hanno chiuso solo per Divock Origi che non ha rinnovato con il Liverpool. Servono, però, dei rinforzi a centrocampo e, soprattutto, sulla trequarti. Il nome più caldo è quello di Hakim Ziyech.

Milan Ziyech calciomercato

Come ha riportato La Gazzetta dello Sport, infatti, il Milan vuole alzare sensibilmente la qualità della rosa, dunque non si sta puntando solo Hakim Ziyech. Il marocchino ha già dato la sua disponibilità a venire in Italia ma i rossoneri non stanno trattando solo lui.

Gli altri nomi, infatti, sono quelli di Paulo Dybala e Domenico Berardi. L’argentino non ha ancora chiuso con l’Inter e potrebbe cambiare idea. Per l’esterno italiano, invece, il Sassuolo chiede tanto, dunque per portarlo a Milano servirà qualcosa in più.