Niente Milan per Wijnaldum, può finire in un club di Serie A!

Continua il rebus centrocampista in casa Milan. Renato Sanches e Charles De Ketelaere sono ancora in fase di stallo e i rossoneri stanno iniziando a guardarsi intorno nel caso in cui dovessero saltare.

Nei giorni scorsi erano circolate le voci che vedevano Giorgino Wijnaldum accostato alla squadra di Stefano Pioli.

Il centrocampista del PSG, secondo indiscrezioni, era stato infatti offerto al Milan in quanto in uscita dal club francese. Maldini e Massara avevano però altre priorità e stando a quanto riporta il messaggero ora ci sarebbe un altro club italiano su di lui.

Si tratta della Roma di Josè Mourinho che dopo il colpo Dybala è alla ricerca di un centrocampista che possa rimpiazzare il partente Veretout.

L’ostacolo più grande della trattativa sembra però essere lo stipendio dell’olandese, che in Francia percepisce addirittura 9 milioni di euro a stagione.

L’intenzione della Roma sarebbe quella di aggiudicarselo magari con la formula del prestito e con stipendio da condividere con i transalpini, che dovrebbero sobbarcarsi intorno al 40% dell’ingaggio.

I dirigenti giallorossi stanno lavorando per arrivare ad una soluzione, mentre il PSG chiede un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni più una contropartita, con Zalewski favorito.