Sei qui: Home » News » Niente Verona per Daniel Maldini: è in chiusura con un altro club di Serie A!

Daniel Maldini è vicinissimo a lasciare il Milan in prestito. Il giovane infatti vuole trovare spazio per racimolare minuti in più rispetto alla scorsa stagione e potrà farlo giocando ancora in Serie A, ma non al Verona. Il figlio di Paolo Maldini sta per ripartire dallo Spezia del nuovo allenatore Luca Gotti.

Così come Caldara, il trequartista è pronto a dire sì al club ligure in prestito. Nei giorni scorsi il giovane era stato accostato all’Hellas Verona, ma nonostante la trattativa fosse avviatissima e sembrava dall’esito scontato negli ultimi giorni si è registrata una brusca frenata.

Come riportato da Calciomercato.com infatti dopo l’arrivo di Cortinovis in prestito dall’Atalanta, i gialloblu non sarebbero più stati convinti di acquistare il calciatore rossonero.

Daniel Maldini Milan

Gotti ha dato l’ok all’arrivo del figlio d’arte. Contatti in corso e fumata bianca vicina, il classe 2001 sta per accettare la sua nuova destinazione.

La scorsa stagione Daniel Maldini ha collezionato 13 presenze con la maglia rossonera, di cui 8 in campionato, siglando il suo primo gol da professionista proprio contro lo Spezia (partita vinta per 2 a 1).

Il classe 2001 ha esordito il 15 settembre 2021 a 33 anni di distanza dal padre e a 66 dal nonno Cesare nella partita di Champions League persa per 3 a 2 ad Anfield contro il Liverpool.