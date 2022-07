Sei qui: Home » News » Futuro Ibrahimovic: rivelazione di Pioli in conferenza

Si è tenuta poco fa la conferenza stampa di inizio ritiro di Stefano Pioli. L’allenatore del Milan, reduce dalla trionfale cavalcata che è valsa la conquista dello scudetto, ha affrontato diversi temi e risposto a diverse domande. Tra questi anche la situazione legata a Zlatan Ibrahimovic.

Pioli Milan Ibrahimovic

Lo svedese, reduce dall’operazione in artroscopia al ginocchio sinistro dello scorso 25 maggio, sarà costretto ai box fino almeno al 2023. Alla soglia dei 41 anni, per il centravanti sono tanti i punti di domanda circa la sua permanenza o meno a Milano. A sciogliere ogni dubbio sulla sua permanenza in Lombardia ci aveva pensato già lo stesso giocatore nei mesi scorsi, ma oggi Pioli ha lanciato un altro chiaro segnale.

Di seguito il commento del tecnico sull’attaccante: “Sta trattando il nuovo accordo. Spero eventualmente di averlo il prima possibile. Stamattina ho parlato con lui. Sta bene, sta recuperando. Spero di poter lavorare ancora con lui perché è un campione vero”.

I tifosi rossoneri possono stare tranquilli: con ogni probabilità Ibrahimovic rimarrà a Milano anche la prossima stagione.