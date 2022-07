“Quando mi ritiro?”: la risposta di Ibrahimovic fa impazzire il web

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è in questo momento in vacanza in Sardegna in attesa di recuperare dall’operazione subita al ginocchio. In compagnia di uno strumento sanitario appostato sul ginocchio, lo svedese ha avviato una diretta Instagram. Scherzando con i suoi amici, ha parlato scherzosamente sulla possibilità di un ritiro prossimo dal calcio.

Ibra Milan Scudetto

Alla domanda “Quando ti ritiri?”, il campione svedese ha risposto alla sua maniera, in questo modo:

“Non miri ritiro mai. Se mi ritiro il calcio muore“.

Poco dopo è entrato in diretta anche Gigio Donnarumma, attuale portiere del PSG. I due hanno scherzato prima della partenza del volo dell’ex portiere rossonero verso Tel Aviv. In seguito, Ibra ha continuato a scherzare con i suoi followers, che ha definito “Believers”, secondo i quali Ibra è considerato quasi come un Dio.

I tifosi del Milan, intanto, aspettano impazienti il ritorno dello svedese, che si è dimostrato importante soprattutto nello spogliatoio, nel raggiungimento dello Scudetto. Fresco di rinnovo, Ibra dovrebbe tornare in campo nel 2023.

Alessio Dambra