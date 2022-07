Milan, Renato Sanches è convinto sul suo prossimo club: la situazione

Il Milan, già da mesi, per sostituire Franck Kessie, spinge per l’acquisto di Renato Sanches che, nonostante la stagione non perfetta con il Lille, potrebbe scegliere una piazza come Milano per riscattarsi.

Non è il primo anno che il portoghese viene cercato dai rossoneri. In passato, da tesserato del Bayern Monaco e in prestito altrove, ha snobbato il Milan diverse volte, dati i progetti per niente convincenti costruiti dai rossoneri che stavano trascorrendo anni bui.

Sanches Milan Lille

Il progetto del nuovo Milan di Maldini e Massara è senza dubbio più importante. Il centrocampista portoghese, infatti, aveva accettato la destinazione rossonera. I dirigenti del club meneghino, però, non avevano l’accordo con il Lille, che aveva sparato alto. Sanches era convintissimo di vestire la maglia rossonera, finché non si è inserito il Paris Saint-Germain.

La situazione adesso si è ribaltata, con il Milan che ha trovato l’accordo con i francesi ma non hanno più il ‘sì’ del giocatore. I parigini, invece, hanno l’accordo con il portoghese ma non con il Lille. Stando a quanto riportato da Le Parisien, Renato Sanches vuole solo il PSG e non vuole ascoltare nuove proposte milaniste, seppure i rossoneri gli offrano un contratto più importante e un ruolo chiave nello scacchiere di Stefano Pioli.

Vittorio Assenza