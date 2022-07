Sei qui: Home » Copertina » Rilancio in arrivo per De Ketelaere: succederà nei prossimi giorni!

Il lungo corteggiamento da parte di Maldini e Massara sta dando i suoi frutti.

Dopo aver rifiutato un’offerta da circa 37 milioni di euro dal Leeds, Charles de Ketelaere ha fatto ben intendere di voler solamente il Milan sulla sua strada.

L’accordo con il calciatore c’è da tempo (2-2,5 milioni a stagione per 5 anni) e il Milan sta preparando l’ultimo affondo per convincere una volta per tutte il Brugge.

De Ketelaere Milan Brugge

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara nei prossimi giorni alzeranno nuovamente la loro offerta.

Nei giorni scorsi il Milan aveva fatto una prima proposta da circa 30 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Offerta che il Brugge ha spedito dietro al mittente.

Stavolta la parte fissa aumenterà: si arriverà ad un totale di 35 circa milioni. Il Milan si augura che questa possa essere davvero l’ultima tappa di una trattativa diventata lunghissima, quasi infinita, che però potrebbe regalare a Pioli il trequartista tanto cercato.