Sanches al Milan? Dal Portogallo sicuri della scelta

Se la trattativa per Charles De Ketelaere sembra essersi protratta per molto, lo stesso si può dire per quella per Renato Sanches.

Mesi fa il suo passaggio al Milan sembrava ormai una cosa certa, ma questa certezza è andata pian piano diminuendo fino ad oggi.

Infatti l’accordo era stato raggiunto con il Lille, ma non con il giocatore, e i ritardi nel rinnovo di Paolo Maldini e Ricky Massara hanno portato ad un rallentamento di cui il Paris Saint Germain ha approfittato inserendosi nella corsa al giocatore convincendo quest’ultimo.

Sanches Milan sicuri

Ma anche il passaggio di Sanches al PSG si è rallentato anche se i giornali francesi lo davano per certo alla corte di Galtier a Parigi.

Ma oggi dal Portogallo, dal giornale O Jogo, arriva un’importante notizia, infatti sembra che Lille e PSG abbiano raggiunto un accordo per un prestito con obbligo di riscatto attorni ai 10 milioni di euro.

Quindi il giocatore dovrà rinnovare con il Lille per un altro anno, avendo il contratto in scadenza nel 2023.

Notizia ritenuta dai giornali francesi più che affidabile.

Giacomo Pio Impastato