Scaroni sicuro: “Nuova stagione? Il Milan ha un obiettivo”

Paolo Scaroni è intervenuto ai microfoni di MilanTV prima dell’inizio dell’amichevole dei rossoneri contro il Lemine Almenno (terminata poi 3-0). Il presidente del Milan è tornato a parlare dello scudetto conquistato e dei giocatori appena arrivati:

“Abbiamo vissuto alcune settimane fantastiche dopo aver vinto lo scudetto. Ricordiamo tutti la folla di tifosi esultanti. Ho trovato un grande entusiasmo in Pioli, che è sempre “on fire”, i giocatori stanno arrivando dalle ferie. Per venerdì saranno tutti qua e ripartiamo a bomba per la nuova stagione. Mi aspetto che Maldini e Massara portino avanti i loro progetti e le loro strategie sul mercato e sono sicuro che arriveranno delle cose importanti nei prossimi giorni“

“I nuovi arrivati? C’è una grande pasta a livello di uomini. Si integreranno bene. Tutti si aiutano e questa è la chiave del successo dello scorso anno e che speriamo di avere anche in quella che verrà”

Scaroni ha poi fissato gli obiettivi per la nuova stagione: “Il successo dello scorso anno è figlio di una costruzione paziente iniziata quattro anni fa. Nel 2018 il Milan era ai minimi termini sotto tutti i punti. Ci sono state delle grandi professionalità che sono maturate e che si sono integrate ulteriormente. Siamo ottimisti. Uno degli obiettivi è quello di passare il girone di Champions League, siamo fiduciosi e abbiamo tutti gli ingredienti per fare bene”.