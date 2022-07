Calciomercato Milan, nuovo nome per l’attacco: l’agente ha già parlato con Maldini!

Benjamin Sesko è un’idea concreta per l’attacco del Milan. Elvis Basanovic, agente del giovane centravanti, ha infatti fatto visita a Casa Milan appena due giorni fa, dove ha potuto discutere con Paolo Maldini sul proprio assistito.

Sesko Milan Mercato

Secondo quanto riferito dal portale austriaco salzburg24.at., lo sloveno attualmente di proprietà del Salisburgo piacerebbe tantissimo alla società rossonera, che lo considera un profilo ideale per il progetto del club.

Basanovic ha inoltre rilasciato un’intervista a www.salzburg24.at confermando di aver già avuto discussioni importanti con Paolo Maldini. L’oggetto della discussione è stato ovviamente il giovane Sesko.

“Ho parlato con Paolo Maldini di tante cose. Ovviamente è venuto fuori anche il nome Benjamin Sesko. Nei prossimi cinque-sei anni, Sesko sarà uno dei migliori attaccanti d’Europa. Attualmente ha tutto ciò di cui ha bisogno per il suo sviluppo a Salisburgo” ha commentato.

Maldini, fresco di rinnovo, è pronto a mettere a punto i colpi per il mercato estivo rossonero, dopo l’affare a zero per Origi. Profili giovani e in prospettiva, Sesko ha tutte le carte in regola per rientrare nei parametri.