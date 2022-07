“Sono ancora in buoni rapporti”: la rivelazione del giornalista fa sognare i tifosi del Milan

Intervenuti in diretta su Sky Sport 24, Luca Marchetti e Peppe Di Stefano hanno fatto il punto sul mercato del Milan. Queste le dichiarazioni:

“Per la trequarti gli obiettivi del Milan rimangono Charles De Ketelaere e Hakim Ziyech. La dirigenza andrà avanti ad oltranza per questi due calciatori, soprattutto per il belga che piace molto sia a Maldini e Massara, sia a RedBird, che ritiene la giovane promessa del Club Brugge un giocatore di prospettiva, forte e con richieste per l’ingaggio molto contenute.

Renato Sanches, calciomercato Milan, Lille

Per il centrocampo si sta sottovalutando l’assenza di Kessié che, negli ultimi anni, è stato un punto fermo dei rossoneri. Pioli, però, è consapevole che l’ivoriano deve essere sostituito, ed è per questo motivo che Renato Sanches resta la prima scelta. Nonostante sia sfumato Botman, i rapporti tra Milan e Lille sono molto buoni. Per il momento i rossoneri hanno messo sul piatto 10 milioni di euro, ma i francesi vorrebbero qualcosa in più. Ad ogni modo, non dovrebbe essere troppo complicato trovare l’intesa. Il Milan potrebbe, inoltre, approfittare del tentennamento del Paris Saint-Germain dovuto all’eccessivo affollamento a centrocampo”.