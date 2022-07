Il Milan si prepara alla partita di domani contro lo ZTE, ma due giocatori rossoneri non parteciperanno alla partita.

Infatti Tiemoué Bakayoko, protagonista di una vicenda alquanto clamorosa con la polizia, ha avuto un problema al ginocchio e non giocherà contro lo ZTE in Ungheria, partita in programma per le 18 a Zalaergerszeg.

Il francese salterà la prima amichevole avendo trovato minutaggio sia con la Lemine Almenno sia con il Colonia.

Assente anche Simon Kjaer, anche se non ha giocato nessuna amichevole il danese è pronto e lavora in gruppo.

Tegola Milan rossoneri

Per un rientro progressivo giocherà minuti via via più elevati a partire dal 27 luglio contro il Wolfsberger a Klagenfurt.

Pioli avrà a disposizione tutti i titolari della scorsa stagione, cioè Mike Maignan, Calabria, Tomori, Hernandez, Tonali, Leao e tanti altri.

Probabile la loro presenza in campo nella prossima amichevole anche se per qualche minuto e non per gli interi 90 minuti.

Ancora infortunato Divock Origi, che dovrebbe rientrare a fine mese.

Giacomo Pio Impastato