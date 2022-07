Theo Hernandez: “Le prospettive del Milan? Rispondo così!”

Il Milan vince e convince al Velodrome contro il Marsiglia per due a zero grazie alle reti di Junior Messias e Olivier Giroud. Tra i rossoneri si rivede Simon Kjaer dopo circa sette mesi dall’infortunio al crociato che lo ha tenuto fuori per più di metà stagione.

Al termine della gara Theo Hernandez ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Il terzino rossonero ha commentato l’amichevole appena conclusa, affermando anche quelli che saranno gli obiettivi della squadra campione d’Italia.

L’ex Real Madrid si è detto soddisfatto del lavoro della squadra di Stefano Pioli durante la preparazione. Di seguito un estratto delle sue parole.

Theo Hernandez Milan

LE PAROLE DI THEO HERNANDEZ

Un commento sulla partita: “Abbiamo disputato un’ottima partita, erano partiti bene loro ma alla fine abbiamo vinto noi. Cosa ne penso del Marsiglia? Hanno una buona squadra, è stata una partita alla pari.

Sulle prospettive del Milan

Le nostre prospettive di questa stagione? Stiamo lavorando bene, i bilanci li vedremo alla fine.”