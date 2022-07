Sei qui: Home » News » UFFICIALE – Esperienza in prestito per il talento del Milan: c’è l’annuncio del nuovo club

Ufficiale il passaggio di Marco Nasti dal Milan al Cosenza, il grande protagonista del Milan Primavera durante la scorsa stagione. Eletto miglior attaccante del campionato dopo avere realizzato 17 gol e 9 assist, su di lui hanno messo gli occhi diversi club.

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Nasti proveniente dall’AC Milan. Nato a Pavia il 17 settembre 2003. L’attaccante si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo. Nasti ha svolto il percorso di crescita nel settore giovanile del Milan e nell’ultima stagione ha disputato 41 gare con la formazione Primavera siglando 17 reti e risultando miglior attaccante del Campionato. Ha collezionato sei presenze con la maglia azzurra della Nazionale Under 19 partecipando anche al Campionato Europeo concluso in semifinale. Il suo talento adesso è al servizio del Cosenza”.

Nasti Cosenza

Un trasferimento in prestito secco che servirà a far crescere il calciatore come fatto con Colombo nella scorsa stagione alla Spal. Dopo la vittoria dello scudetto da parte dei rossoneri, Nasti era stato intercettato da SpazioMilan.it mentre festeggiava tra i tifosi e si augurava di poter giocare in prima squadra nella stagione successiva. Possibilità forse rimandata? Intanto l’obiettivo è quello di farsi le ossa in un campionato competitivo come la Serie B.