Bergomi sicuro sulla lotta scudetto: “Sono loro le favorite!”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha parlato del prossimo campionato e della lotta scudetto, rivelando le squadre favorite per la vittoria finale.

“Io metto sempre Milan e Inter davanti a tutte, ma l’Inter deve ritrovare in fretta cattiveria agonistica ed entusiasmo. In generale, bisogna essere capaci di trovare ogni anno la voglia di rimanere a grandi livelli: l’Inter deve sempre puntare a vincere e lo scorso anno Coppa Italia e Supercoppa hanno dato prestigio. Non si deve pensare che il ritorno di Lukaku sia garanzia di successo. Non basta per essere la favorita”.

Bergomi Milan Inter

Milan in pole, dunque, a detta di Bergomi. Le ottime prestazioni nelle amichevoli pre-campionato, per quanto poco possano contare, hanno mostrato degli ottimi segnali riguardo l’attuale situazione dei rossoneri. Juventus e Inter, al contrario, non hanno convinto al 100%, ma come ha poi spiegato l’ex-Inter, è troppo presto per fare previsioni certe:

“Presi singolarmente, l’Inter ha difensori fortissimi ma pure molto prestanti fisicamente. Normale che in questo momento siano più in difficoltà”.

Thomas Raiteri