Calciomercato Milan, nome nuovo per la difesa dalla Germania

Il calciomercato del Milan è incentrato sulla ricerca di un difensore e un centrocampista, solo una volta arrivati quest’ultimi si potrà dire completo.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, in caso di fumata nera per Trevoh Chalobah, il Milan è pronto ad andare, in una trattativa più semplice, su Malick Thiaw, difensore tedesco con cittadinanza finlandese che milita nello Schalke 04 e nella nazionale tedesca Under-21, con cui ha vinto gli Europei nel 2021.

La trattativa sarebbe più semplice perché lo Schalke verte su pessime condizioni finanziarie ed ha bisogno di cedere al più presto alcuni componenti della propria rosa.

Malick Thiaw è nato in Germania da padre senegalese e madre finlandese.

Calciomercato Milan difesa

Cresciuto nel settore giovanile di Fortuna Dusseldorf, Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach e Schalke 04, nel 2020 è stato promosso in prima squadra.

Ha debuttato tra i professionisti il 7 marzo nell’1 a 1 contro l’Hoffenheim.

Per lui in totale 60 presenze con i tedeschi con 3 reti, invece con la nazionale tedesca Under-21 8 presenze, due reti e il già citato titolo europeo nel 2021.

Giacomo Pio Impastato