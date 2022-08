Calciomercato Milan, Maldini ha deciso il futuro di Lazetic!

Stefano Pioli continua la preparazione del suo Milan in vista della delicata trasferta di Bergamo. La dirigenza rossonera, invece, continua a monitorare i prossimi acquisti, servono un difensore e un centrocampista, ma si pensa anche ai possibili esuberi.

Tra i giocatori che avrebbero dovuto lasciare il Milan c’è Marko Lazetic, ma solo in prestito, per fargli fare le ossa, come si suol dire.

Classe 2004 e un futuro radioso, considerando il suo enorme potenziale. Arrivato in rossonero lo scorso gennaio, dal Red Star Belgrade, l’attaccante ha giocato solo una volta durante la scorsa stagione, entrando in Coppa Italia, nel derbu contro l’Inter.

Marko Lazetic

Lazetic piaceva molto a tre squadre italiane, Torino, Empoli e Spezia ma, nonostante il loro interesse, Maldini ha deciso di non privarsene, soprattutto dopo l’acquisto sfumato del giovane Tommaso Mancini, che andrà alla Juventus.

Il 18enne serbo, dunque, resterà in rossonero, molto probabilmente, e giocherebbe con la

Primavera di Ignazio Abate.

All’occorrenza, mister Pioli potrebbe chiamarlo in prima squadra.