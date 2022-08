Calciomercato Milan, obiettivo a sorpresa per il centrocampo: dalla Danimarca!

Il Milan non ferma la caccia a un centrocampista centrale che riesca a sostituire Kessié, passato al Bercellona a paramtetro zero nel corso di questa sessione di mercato. La dirigenza rossonera cerca giocatori con “esplosività e intelligenza”, come aveva spiegato Pioli in un’intervista alla Gazzetta.

Il nome caldo è quello di Raphael Onyedika, 2001 del Midtjylland, le cui caratteristiche fisiche e tecniche sembrano ricalcare i desideri del Mister.

Onyedika Milan Mercato

Il club milanese ha offerto 4 milioni più bonus al club danese, che però ne chiede 10. Ci sarà ancora da lavorare e da trattare per avvicinare domanda e offerta. Il segnale del Milan è quello di provare ad acquistarlo: Onyedika è quindi un obiettivo concreto.

Una cifra vicina ai 10 milioni non sarebbe un problema da raggiungere, ma bisogna capire se Maldini e Massara affonderanno il colpo per il nigeriano o vireranno su altri profili. IL piano B sarebbe stato identificato in Jean Onana, ventiduenne del Bordeaux, che al Milan potrebbe raggiungere il neo-arrivato Adli.

Alessio Dambra