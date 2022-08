Sei qui: Home » News » Dal PSG, novità per il Milan: c’entra Leao

Ormai considerato un esubero, Mauro Icardi potrebbe presto lasciare Parigi per iniziare una nuova avventura lontano dalla Torre Eiffel.

Stando a quanto riportato dal quotidiano L’Équipe nelle recenti notizie di mercato, infatti, il PSG pare abbia messo l’attaccante ufficialmente fuori dalla prima squadra, per far spazio al ventenne Ekitike.

L’argentino, a questo punto, deve davvero sperare che un club si faccia avanti per lui perché, in caso contrario, si vedrebbe costretto a giocare tra i dilettanti in quinta divisione.

Ad ogni modo, l’obiettivo del ds Luis Campos resta quello di trovare un nuovo profilo per il reparto offensivo della squadra, e non è certo una novità che nei radar dei francesi ci sia anche il giocatore del Milan Rafael Leao, reduce da una stagione lodevole in maglia rossonera.

Sempre stando a quanto si legge su L’Équipe, però, il Paris Saint-Germain avrebbe altre preferenze in attacco, dove il primo nome messo in orbita sembra sia quello di un vecchio obiettivo del club, Marcus Rashford.

Se così fosse, i tifosi del Milan potrebbero realmente tirare un sospiro di sollievo.

Gabriella Ricci