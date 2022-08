Sei qui: Home » News » Dalla Germania: niente Milan per Chalobah? Potrebbe giocare in un’altra squadra!

In questi ultimi giorni di mercato il Milan farà all-in sul difensore centrale. Ma chi sarà il prescelto da Maldini e Massara? Sono tanti i nomi accostati alla squadra rossonera e che, effettivamente, la dirigenza sta seguendo. Il grande obiettivo del Diavolo dell’estate è stato Sven Botman, per il quale si arrivò ad offrire una grande somma al Lille, ma comunque più bassa rispetto a quella della nuova squadra del difensore olandese, il Newcastle.

Adesso però bisogna accelerare e portare un nuovo giocatore alla corte di Stefano Pioli che aspetta ancora il sostituto di Alessio Romagnoli, ora alla Lazio. I due principali obiettivi, secondo le ultime voci di mercato, sarebbero Malick Thiaw, calciatore tedesco con cittadinanza finlandese, difensore dello Schalke 04 e della Nazionale tedesca Under-21, e Trevoh Chalobah, difensore inglese (adattabile a centrocampo, ndr) del Chelsea e della nazionale Under-21 inglese.

Chalobah

Più facile arrivare al primo per i costi contenuti con il Milan che potrebbe acquistarlo anche a titolo definitivo. Pista più complicata per il secondo, con i Blues che vorrebbero cederlo solo a titolo definitivo rispetto alla volontà dei rossoneri di prenderlo in prestito. Secondo Sky SportDE, proprio su Chalobah ci sarebbe anche il forte pressing del Lipsia, considerata favorita per assicurarsi le prestazioni del giocatore.