De Ketelaere: “Milan? Da giovane si ha l’ambizione”, poi il commento sul Brugge

Dopo diverse settimane di trattativa Charles De Ketelaere è diventato un nuovo calciatore del Milan. Il fantasista belga è pronto al grande passo nel campionato italiano con la maglia dei Campioni d’Italia in carica.

Il neo giocatore rossonero è intervenuto ai canali ufficiali del Club Brugge, salutando la sua ex squadra e dicendo le prime impressioni sul suo nuovo club. Di seguito un estratto delle sue parole.

LE PAROLE

“Ovviamente sono molto contento di questo prossimo passo. Da giovane hai l’ambizione di poter giocare ai vertici anche all’estero. Voglio ringraziare tutti al Club per tutte le opportunità che ho avuto lì e sarà sempre la mia casa.“

Charles De Ketelaere Milan

Sul profilo instagram del Milan, inoltre, De Ketelaere ha raccontato l’emozione avuta una volta saputo l’interesse del club rossonero:

“Solitamente sono un ragazzo calmo, ma ero molto emozionato per l’interesse del Milan. Non sapevo come reagire. Dicono che non si può immaginare finché non sei qui, quando lo senti e vedi i tifosi. Finché non senti il vero calore di questo club e la passione. È diverso dal semplice parlarne“.