Sei qui: Home » News » Dove vedere Milan-Bologna in TV e streaming: tutte le soluzioni

Dove vedere Milan-Bologna – Nella terza giornata di campionato il Milan affronta, a San Siro, il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La squadra di Pioli, reduce dal pari contro l’Atalanta di Gasperini, vuole tornare alla vittoria davanti i propri tifosi. I felsinei, invece, non hanno mai vinto in questo inizio di stagione ee sono reduci da una sconfitta e un pareggio.

La sfida tra Milan e Bologna andrà in onda domani, sabato 27 agosto, alle ore 20.45 al San Siro. Mister Pioli ha presentato la sfida in conferenza stampa alla vigilia del match.

Dove vedere Milan-Bologna in TV e streaming

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA, il match valido per la terza giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta su DAZN. L’app è disponibile sulle moderne Smart TV e sulle console di gioco quali PlayStation e Xbox, ma anche sui dispositivi come TIM VISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Mentre per vedere il match in streaming basterà collegarsi sul sito ufficiale DAZN o scaricare l’app dell’emittente sui propri dispositivi mobili. In telecronaca ci saranno Ricky Buscaglia e Marco Parolo

Il match sarà visibile anche su Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4k (213)

Dove vedere Milan-Bologna

Le probabili formazioni di Milan-Bologna

Per il Milan pochi dubbi: la linea difensiva verrà confermata, mentre a centrocampo dovrebbero giocare Tonali e Bennacer. Potrebbe essere la giornata decisiva per il debutto dal primo minuto di De Ketelaere, mentre in attacco giocherà uno tra Giroud o Origi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

Per il Bologna, invece, scelte quasi obbliante. Oltre a Djiks infatti mancherà Orsolini, dove l’espulsione rimediata contro il Verona. Alle spalle di Arnautovic dovrebbero agire Soriano e Barrow.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Soumaoro; Kasius, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Barrow; Arnautovic