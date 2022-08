Il Ct del Belgio su Origi: “È pronto per il Milan. Ha una dote particolare!”

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha rilasciato un intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tema della chiacchierata sono stati diversi giocatori della nazionale belga che militano in squadre di Serie A.

Tra di essi, anche Divock Origi, attaccante del Milan arrivato dal Liverpool in questa sessione di mercato. Secondo l’allenatore del Belgio, Origi potrà sorprendere i tifosi rossoneri grazie alle sue indiscutibili qualità. In più, Martinez ha spiegato che l’attaccante belga ha una dote molto particolare:

“I tifosi si possono aspettare molto da Origi perché è maturo e ha avuto il privilegio di stare in uno spogliatoio incredibile come quello del Liverpool. Pur giocando poco dall’inizio, ha deciso molte partite. Ora ha la giusta voglia di partire dall’inizio, anche perché Divock ha una dote: nei momenti difficili, improvvisamente compare e decide. Penso sia pronto per stare in una squadra nuova del livello del Milan: è importante che i compagni gli indichino il cammino dopo lo scudetto vinto”.