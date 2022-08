Al minuto 51′ di Sassuolo-Milan Domenico Berardi è stato costretto a lasciare il campo accompagnato dal suo staff medico.

Il tutto è partito dopo un contropiede a tinte neroverdi fermato da Theo Hernandez, azione poi fermata per il fuorigioco del nazionale italiano.

Berardi Milan Infortunio

Come riportato da DAZN Berardi ha lasciato il campo combattuto, con la maglia sul volto, inconsolabile, le condizioni sembrano veramente gravi.

Le prime impressioni, almeno dal punto di vista di Berardi, sono negative: il giocatore, appena raggiunta la panchina, è scoppiato in lacrime.

Nei prossimi giorni ovviamente verranno effettuati ulteriori esami per capire l’entità dell’infortunio del numero 10 neroverde, fresco di rinnovo.

Brutte notizie per Dionisi quindi, che dovrà fare a meno di Domenico Berardi per qualche partita. Sassuolo in ansia per il suo diamante.

Un match sicuramente da dimenticare per il nazionale italiano: prima il rigore parato da Mike Maignan, che avrebbe condotto il Sassuolo in vantaggio, poi l’infortunio. La speranza del club emiliano è quella che l’infortunio non sia troppo grosso e che Dionisi possa avere presto a disposizione Berardi, tra l’altro fresco di rinnovo.