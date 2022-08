Sei qui: Home » News » Che elogio di Caressa per il giocatore del Milan: “Non se lo aspettava nemmeno lui”

Il Milan ha iniziato la nuova stagione di Serie A con una vittoria in rimonta contro l’Udinese. A San Siro i rossoneri hanno saputo reagire allo svantaggio iniziale dovuto alla rete dell’ormai solito Rodrigo Becao (terzo gol in carriera al Milan su cinque totali) e hanno vinto 4-2, portando a casa i primi tre punti della stagione.

Milan Kalulu Caressa

Autore di una grande prestazione Pierre Kalulu, che, nonostante i due gol subiti dalla sua squadra, si è distinto per alcuni recuperi provvidenziali. Il francese, arrivato in punta di piedi dal Lione nel 2020, ha avuto una crescita incredibile e l’anno scorso è stato determinante nella conquista dello Scudetto. Delle sue grandi doti ha parlato anche Fabio Caressa, in un video sul proprio canale Youtube. Il telecronista sportivo ha inserito il difensore centrale nella sua personale top 11 della prima giornata e ha commentato la sua scelta con le parole riportate di seguito.

“Metto anche il fortissimo Kalulu. Lo abbiamo sottolineato al Club, è un giocatore rapido e veloce che a quella difesa serve assolutamente. In quella posizione mi sembra che Kalulu abbia fatto una crescita che forse non la prevedeva neanche lui”.