L’EDITORIALE – Ziyech è un affare? Numeri a confronto!

Hakim Ziyech è in uscita dal Chelsea. Si parla che i Blues lo valutino soltanto 10 milioni di euro. Un vero e proprio affare per il Milan, perché non prenderlo? I rossoneri, a destra hanno già perso Samu Castillejo e un innesto lì a destra potrebbe a prescindere essere l’ideale.

Se poi parliamo di un nome del calibro di Ziyech, su cui il Chelsea ha speso più di 40 milioni di euro, conviene doppiamente.

Parliamoci chiaramente, Alexis Saelemaekers e Junior Messias non sono dei giocatori che, fino ad ora, hanno dimostrato di poter giocare la Champions League.

Le statistiche dei due esterni rossoneri sono chiare:

Alexis Saelemaekers: 46 presenze, 2 gol e 3 assist

Junior Messias: 32 presenze, 6 gol e 3 assist

Se invece prendiamo in considerazione i numeri del marocchino, 44 presenze, 8 gol e 6 assist.

Ed è stata una delle sue peggiori stagioni.

In quattro stagioni all’Ajax, non solo ha messo a segno 49 gol (una media di circa 12 gol stagionali), ma ha anche fornito 80 assist (una media di 20 a stagione).

Analizziamo, invece, i numeri dei 3 giocatori in Champions League:

Alexis Saelemaekers: 6 presenze, 0 gol e 0 assist

Junior Messias: 2 presenze, 1 gol e 1 assist

Hakim Ziyech: 36 presenze, 8 gol e 10 assist

Insomma, il marocchino può fornire anche più esperienza in campo europeo e a quelle cifre è un vero e proprio affarone.

In un mercato in cui i prezzi sono così folli, un esterno a queste cifre è super conveniente.

Mettiamo anche in conto che Saelemaekers potrebbe partire per poco meno di 15 milioni e che, sotto porta lascia parecchio a desiderare.

Messias, prima del Crotone, ha militato in squadre di Serie C e Serie D. Nonostante abbia convinto più del belga, probabilmente non ha l’esperienza che serve al Milan.

Vittorio Assenza