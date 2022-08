LIVE- Sorteggi Champions League: le avversarie del Milan

Tutto pronto per una nuova ed entusiasmante edizione della Champions League. Nella giornata di ieri sono terminati i playoff, che hanno così delineato tutte e 32 le squadre qualificate per la fase a gironi. Per l’Italia, oltre al Milan ritroviamo l’Inter, la Juventus e il Napoli.

I rossoneri, forti del campionato vinto l’anno scorso, rientreranno nella prima fascia, con l’auspicio di affrontare avversarie meno forti dell’anno scorso, quando il sorteggio fu tutt’altro che fortunato: Liverpool, Atletico Madrid e Porto.

Sorteggi Gironi Champions League

Queste la divisione delle squadre, raggruppate in base a coefficiente UEFA e titoli vinti.

Prima fascia: Real Madrid, Eintracht, Bayern, Psg, Porto, Milan, Manchester City e Ajax.

Seconda fascia: Liverpool, Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia e Tottenham.

Terza fascia: Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar, Inter, Napoli, Benfica, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen.

Quarta fascia: Olympique Marsiglia, Bruges, Celtics, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Rangers, Dinamo Zagabria e Copenhagen.

LIVE – IL SORTEGGIO

Gruppo A:

Gruppo B:

Gruppo C:

Gruppo D:

Gruppo E:

Gruppo F:

Gruppo G:

Gruppo H: