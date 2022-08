Lotta scudetto, Caressa è sicuro: “Due squadre favorite”

A meno di una settimana dall’inizio della Serie A 2022-23, Fabio Caressa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per analizzare la situazione delle varie squadre ai nastri di partenza.

Il noto giornalista e telecronista si è soffermato in particolare sulla possibile lotta scudetto di quest’anno che, oltre a Milan, Inter e Juventus, vedrebbe coinvolte anche altre squadre:

Caressa Milan scudetto

“A mio modo di vedere, Milan e Juventus partono davanti alle altre, mentre Inter, Roma e Lazio sono un gradino al di sotto. Le prime due hanno una base più solida. I bianconeri – ha aggiunto Caressa – hanno cambiato molto, avranno bisogno di tempo, ma potranno emergere. I rossoneri sono i campioni in carica e con Origi, De Ketelaere e il recupero di Kjaer hanno qualcosa in più“.

Saranno proprio i rossoneri di Pioli a dare il via al campionato, sabato prossimo alle ore 18.30 a San Siro contro l’Udinese, seguiti poi dall’Inter, in campo alle 20.45 contro il Lecce in trasferta. La Juventus invece giocherà il posticipo di lunedì sera (ore 20.45) all’Allianz Stadium contro il Sassuolo.