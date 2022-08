Mercato Milan, continua il casting per il centrocampista: contatti con un club di A!

Continua il casting per il centrocampo rossonero e ogni giorno spuntano piste nuove. Il profilo individuato da Maldini e Massara è il sostituto di Kessie, ovvero un mediano forte fisicamente in grado anche di saper far girare la squadra. Ieri è spuntato il profilo di Berge dello Sheffield oltre a quello di Onyedika classe 2001 del Midtjylland per il quale però il club danese spara altissimo.

Tameze Milan Calciomercato

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna riporta come il Milan sia interessato anche ad altri due profili: Lokonga e Tameze. Il primo, belga classe ’99 dell’Arsenal, è fuori dai piani di Arteta, giovane di buone prospettive potrebbe arrivare anche in prestito. Il secondo, protagonista di un grande campionato la passata stagione, vanno abbassate le richieste del Verona che al momento si assestano sui 12 milioni, cifra ritenuta troppo elevata per il Milan. Il camerunense rappresenterebbe una certezza perchè conosce già il campionato e sarebbe il perfetto dodicesimo uomo in campo anche a partita in corso. Il mercato del Milan sulla mediano entra nel vivo.