Mercato Milan, spunta un nuovo nome per il centrocampo: dall’Inghilterra!

Il Milan continua la caccia al sostituto di Kessiè. Prima della fine del mercato Maldini e Massara vogliono regalare a Pioli un nuovo rinforzo in mezzo, un profilo diverso da chi c’è già in rosa. L’addio dell’ivoriano, che ha scelto di ripartire dal Barcellona, ha lasciato il vuoto in termini di fisicità, per questo la squadra mercato rossonera è al lavoro per trovare l’ultimo tassello mancante. Dopo l’investimento fatto per De Ketelaere i soldi da investire sul mercato, non sono tanti e l’idea è quella di andare a prendere un centrocampista low cost oppure in prestito con diritto di riscatto.

Berge Milan Calciomercato

Perso Renato Sanches, andato definitivamente al PSG, resta viva e prioritaria per il Milan l’opzione Raphael Onyedika, 21enne nigeriano del Midtjylland, è legato da un contratto in scadenza nel 2026, ma c’è un problema legato al prezzo, al momento inaccessibile per Milan. Nelle ultime ore è stato proposto Sander Berge.

Il ventiquattrenne norvegese, altro 1,95 gioca nella Championship inglese, con lo Sheffield United, che l’anno scorso ha perso la semifinale playoff contro il Nottingham Forest per tornare in Premier League. L’ex Genk, corteggiato a lungo dal Napoli prima del suo trasferimento in Inghilterra, può giocare davanti alla difesa o da trequartista, un giocatore molto duttile che può sposarsi con l’idea di calcio rossonera di Stefano Pioli.