Da Onana a Onyedika, il punto sul mercato del Milan!

Mancano 9 giorni alla chiusura di questa sessione di mercato estivo. Il Milan, fino ad ora ha portato alla corte di Stefano Pioli soltanto Divock Origi e Charles De Ketelaere, oltre ai riscatti di Messias e Florenzi, il riacquisto di Mirante a cui era scaduto il contratto e i rientri dal prestito di Adli e Pobega.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ci racconta il punto sul mercato dei rossoneri. A centrocampo, il Milan ha perso Franck Kessie e la situazione, probabilmente, è stata troppo sottovalutata. Anche Tiemoué Bakayoko potrebbe lasciare, con il francese accostato a Marsiglia, Roma, Nottingham Forest, Valencia e Sampdoria.

Il nome in pole per il centrocampo dei rossoneri è quello di Jean Onana, classe 2000 in forza al Bordeaux. Si tratta di un’operazione da 5-6 milioni di euro. Il camerunense, la scorsa stagione, ha registrato 3 gol e 2 assist in 23 presenze. Ottimi tempi di inserimento, fisicità e una stazza (90kg per 189 cm) che lo rende un pericolo anche sui calci piazzati.

Il nome sullo sfondo resta quello di Aster Vranckx del Wolfsburg, con Onyedika che invece sembra sfumato.

Japhet Tanganga Tottenham

In difesa, il favorito è tornato ad essere Japhet Tanganga del Tottenham. Sembrava potesse preoccupare la concorrenza di Inter e Roma, ma il centrale inglese potrebbe davvero vestire rossonero.

Abdou Diallo non è più un obiettivo per la difesa del Milan, mentre Eric Bailly è in dirittura d’arrivo con il Marsiglia.

Vittorio Assenza