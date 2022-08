Girone Champions, sarà Milan vs Chelsea: dall’Inghilterra arriva la provocazione!

Il Milan è stata forse la più fortunata tra le italiane nei sorteggi: i rossoneri se la vedranno, per il passaggio del turno, con Chelsea (pescato dalla seconda fascia), Salisburgo e Dinamo Zagabria. Lo spauracchio è ovviamente rappresentato dai Blues, favoriti per la vittoria del girone, ma al Diavolo basterà superare la concorrenza di una tra Salisburgo e Dinamo Zagabria per approdare alla fase successiva. Anche lo stesso Maldini si è detto fiducioso: un pensiero – crediamo – condiviso dalla maggior parte del popolo rossonero. A dirsi soddisfatti anche i tifosi del Chelsea e la stampa inglese in generale: l’autorevole tabloid d’Oltremanica – The Sun – ha etichettato come facile il raggruppamento nel quale è stata inserita la squadra di Thomas Tuchel:

“Il Chelsea atterra facilmente nel girone di Champions League. Ora Olivier Giroud e Fikayo Tomori torneranno a Stamford Bridge da campioni d’Italia, nella partita casalinga più dura del girone del Chelsea”.

Nel commento, dunque, emerge un certo rispetto per il Milan, considerata anche Oltremanica l’insidia più grande per i Blues.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI