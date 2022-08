Milan, si complica la pista Chukwuemeka: la richiesta dell’Aston Villa

Carney Chukwuemeka è uno dei primi obiettivi per il centrocampo del Milan, insieme a Renato Sanches. Il giovane classe 2003 è un pezzo pregiato del calciomercato ed è richiesto da diversi top club.

La richiesta dei Villains è chiara: non bastano 15 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport. Qualche settimana fa si parlava di una cifra intorno ai 20 milioni di euro. In realtà, il giovane centrocampista ha una clausola che permetterebbe alle squadre interessate di comprarlo durante il mercato invernale per soli 400mila euro.

Chukwuemeka Aston Villa

Un prezzo super conveniente, ma che lascerebbe la palla in mano al giocatore, che potrebbe scegliere la sua prossima destinazione in totale libertà. Per questo, attorno a Chukwuemeka si sta scatenando una vera e propria asta, con diversi club pronti a trattare con l’Aston Villa per prenderlo già da questa estate, spendendo di più ma battendo la concorrenza.

Paolo Maldini, tuttavia, vorrebbe puntare su Renato Sanches e farà un ulteriore tentativo con il suo entourage per convincerlo a vestire la maglia rossonera.

Vittorio Assenza