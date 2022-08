Milan, novità su De Ketelaere: succederà contro il Bologna!

Il Milan aspetta il vero De Ketelaere. Il fantasista belga, arrivato a Milano dal Brugge dopo un corteggiamento durato mesi, non ha ancora trovato un posto da titolare. Le grandi differenze tra la Pro League belga e la Serie A hanno fatto preferire a Stefano Pioli un approccio cauto nell’impiego del giocatore.

De Ketelaere Milan Bologna

Dopo due spezzoni di partita giocati da subentrato e già buone cose fatte vedere (tra cui un gol annullato all’esordio contro l’Udinese), De Ketelaere è pronto a scendere in campo da titolare. Stando a quanto riportato da Daniele Longo infatti, il classe 2001 partirà dall’inizio nel match di sabato sera contro il Bologna.

Ora starà al giovane talento prendere per mano la squadra e mostrare di valere tutti i milioni (32 più bonus) investiti dalla società per strapparlo alla concorrenza. A farne le spese dovrebbe essere Brahim Diaz, partito bene in questo avvio di stagione ma inevitabilmente destinato a vedere ridotto sempre di più il proprio minutaggio.