Milan, due colpi per concludere il mercato: gli obiettivi!

Milan, il mercato non è ancora finito, Maldini e Massara ancora al lavoro per cercare di puntellare la rosa in vista del campionato appena iniziato.

La priorità era il trequartista, colpo portato a casa con l’acquisto di Charles De Katelaere. Ora, che non ci sono emergenze, gli uomini mercato del Milan possono guardare con più calma alle occasioni che la sessione offre quest’anno.

Secondo le indiscrezioni sarebbero due i colpi che i lombardi vorrebbero mettere a segno ora della fine della sessione estiva. I reparti sotto la lente d’ingrandimento sono ora il centrocampo e la difesa.

Raphael-Onyedika

Per il centrocampo, il posto da riempire verrebbe creato dalla probabile partenza di Bakayoko, non più nel progetto dell’allenatore Stefano Pioli.

Il tesoretto dei lombardi, stando a quanto trapela da milanello, è destinato proprio all’acquisto del centrocampista, in cima alla lista dei diavoli ci sarebbe il nome di: Raphael Onyedika, il cui cartellino costa tra i 6-7 milioni di euro.

Discorso diverso per il difensore, ruolo su cui la dirigenza sembra non volere entrate se non in prestito. Tanti i nomi accostanti ai milanesi ma l’alternativa più plausibile al momento sembra essere Diallo del PSG.