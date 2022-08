Milan, futuro Lazetic: tre squadre di Serie A su di lui

La dirigenza rossonera, dopo un mercato in entrata fino ad ora mirato, cerca di chiudere la più presto per un difensore centrale, obiettivo primario, ma anche per un centrocampista.

Nel frattempo, però, deve pensare anche agli esuberi e tra questi rientra l’attaccante serbo Marko Lazetic.

Il classe 2004, in prospettiva un giocatore molto interessante, potrebbe cambiare aria, in prestito chiaramente, per prendere confidenza con il nostro calcio.

Proprio per questo, l’intenzione sarebbe quella di restare in Serie A e avere una dose di minutaggio superiore di quella che può offrirgli il Milan.

Marko Lazetic

Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, sul giocatore ci sarebbe l’interesse di diverse squadre del campionato italiano.

Infatti, Torino, Empoli e Spezia hanno mostrato interesse a prendere in prestito il giocatore.

Chissà se il Milan deciderà di farlo partire per farlo crescere oppure Pioli voglia scommettere su di lui. Molto probabilmente, però, i rossoneri lo lasceranno partire, chiaramente in prestito.