Notizia a sorpresa: il Milan lo considera incedibile!

Il Milan è ancora alla ricerca di un nuovo difensore. Attualmente, a poche ore dal fischio d’inizio della nuova stagione, mister Stefano Pioli potrà contare su Tomori, Kalulu, il rientrante Kjaer e Matteo Gabbia.

Il centrale cresciuto nel club rossonero sembrava destinato a lasciare la squadra già nei primi giorni della sessione estiva di calciomercato. Il mancato arrivo di un nuovo calciatore avrebbe bloccato, almeno temporaneamente, la sua cessione.

Milan Gabbia Calciomercato

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Luca Marchetti a Sky Sport, Matteo Gabbia potrebbe essere considerato al momento come incedibile dal tecnico parmense. Con l’uscita dell’ex capitano Alessio Romagnoli, liberatosi a parametro zero, servirebbe un acquisto per consentire al classe 1999 di lasciare la squadra.

La Sampdoria, società interessata al difensore da ormai diverso tempo, sarebbe intenzionata a chiudere la trattativa anche immediatamente. I blucerchiati però sono costretti ad attendere le mosse del Milan per consegnare a mister Giampaolo il suo nuovo difensore. L’eventuale arrivo di Diallo o Tanganga potrebbe liberare definitivamente il calciatore.